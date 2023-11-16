"Вирощене під сиренами й зібране під обстрілами": Камерону на Одещині подарували торбинки з українським зерном

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Подарували главі британської дипломатії Девіду Камерону торбинки з рідною пшеницею. Щиро вдячні Сполученому Королівству за непохитну підтримку на шляху до нашої Перемоги над Росією та зміцнення обороноздатності держави, аби Україна могла й надалі забезпечувати світову продовольчу безпеку", – написав він на своїй facebook-сторінці.

Фото: facebook-сторінка Олега Кіпера

Очільник міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, який відвідав Україну, сьогодні, 16 листопада, побував на Одещині спільно з українським колегою Дмитром Кулебою. Під час візиту він ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.

Як зазначив Олег Кіпер, Камерон на власні очі побачив руйнування, спричинені російськими обстрілами, й рішуче засудив терористичні атаки Росії проти України. Також Девід Камерон висловив повагу українським військовим, які боронять нашу країну і на суші, і на морі, і в небі.

"Вдячний моєму колезі за те, що він підкреслив видатні успіхи України у відверненні російського флоту від наших берегів і відновленні зернового коридору. Сьогодні ми обговорили наступні спільні кроки для наближення перемоги України", – прокоментував поїздку до Одеси голова МЗС України Дмитро Кулеба.