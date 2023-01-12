Про це повідомляє Welt з посиланням на заяву міністра економіки Німеччини та віцеканцлера Роберта Хабека.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими...Відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - наголосив він.

Раніше видання Politico зазначало, що плани Лондона поставити Україні танки Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, однак вона сильно залежить від американського президента Джо Байдена. На його думку, постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо з нашим трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".

10 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо зазначив: існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" ухвалять формулу щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. Згідно зі стандартами НАТО танкова рота - це 14 машин.

Того ж дня речник уряду Великої Британії повідомив, що прем'єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням "пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків". Британія розглядає можливість постачання 6 танків Challenger 2.

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