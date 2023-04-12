Про це інформує Міністерство фінансів США.

12 квітня управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ще більше обмежує доступ Росії до міжнародної системи через посередників та їхній бізнес.

"Сполучені Штати у координації з Великою Британією націлені на мережу сприяння Алішера Усманова, який підпадає під санкції в різних юрисдикціях. Сьогоднішні дії також включають зобов'язання посилити чинні заходи та ще більше перешкодити імпорту Росією критично важливих технологій, які використовуються у війні проти України", – пише пресслужба.

Загалом під санкції потрапило 25 фізичних та 29 юридичних осіб з точками взаємодії у 20 юрисдикціях. Це й суб'єкти, що працюють в оборонному секторі економіки Росії, та ті, які підтримують війну проти України, додаткових структур, пов'язаних із Росатомом.

"Поки Кремль шукає шляхи обходу широких багатосторонніх санкцій та експортного контролю, накладених на Росію за її війну проти України, Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть зривати схеми ухилення, які підтримують Путіна на полі бою. Сьогоднішні дії підкреслюють нашу відданість виконанню зобов'язання G7 накласти серйозні витрати на суб'єктів третіх країн, які підтримують війну Росії", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Зокрема підсанкційний список поповнився:

Валерій Казікаєв, член ЦД "Металоінвесту";

Вахтанг Кочаров, Назим Ефендієв, Володимир Стрешинський – керівники низки закордонних компаній Алішера Усманова;

Натан Вінер, пасинок Алішера Усманова;

родина Андрія Скоча – батько, Володимир Скоч, та дочка, Варвара Скоч.

Серед юридичних осіб у чорному списку також опинилися компанії, пов'язані з Усмановим, більшість входить до "кіпрської мережі" олігарха. Під санкції потрапила й Rusatom Overseas, компанія Росатома, яка відповідає за будівництво за кордоном центрів ядерної науки та технологій.