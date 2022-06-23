Віцепрем'єрка Стефанішина розповіла, скільки часу знадобиться Україні для вступу в ЄС

Такий прогноз в коментарі Associated Press озвучила віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що розуміє: статус кандидата не дає автоматичного права на вступ до блоку.

"Ми вже дуже інтегровані в Європейський Союз. Україна хоче бути сильною та конкурентоспроможною державою-членом, тому це може зайняти від двох до 10 років".

"Європейські чиновники заявили, що Україна вже впровадила близько 70% правил, норм і стандартів ЄС, але також вказали на корупцію та необхідність глибоких політичних та економічних реформ.

Повноцінне членство України залежатиме від того, чи зможе розорена війною країна задовольнити політичні та економічні умови Євросоюзу. Потенційні новачки повинні продемонструвати, що вони відповідають стандартам демократичних принципів,а також засвоїти 80 000 сторінок правил, які охоплюють все – від торгівлі та імміграції до добрив і верховенства права", – йдеться в матеріалі AP.