Вивезені з РФ до Туреччини бійці досі є у полоні, а звільнені будуть, коли повернуться до України, - сестра азовця Кротевича
Сандра Кротевич, співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі та сестра заступника командира полку "Азов" Богдана Кротевича, вважає, що бійці, які зараз у Туреччині, перебувають в іншому полоні під охороною, де над ними не знущаються та нормально годують
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
Пані Кротевич прокоментувала перебування українських бійців у Туреччині під контролем та гарантіями президента Ердогана: "З хлопцями все нормально, вони начебто не у полоні, але все одно це полон. Тому, що вони не мають можливості, як ми, вільно пересуватися, пити каву, дзвонити у будь-який час, кудись ходити та зустрічатися з людьми – цього всього у них немає. Вони перебувають в іншому полоні під охороною, де над ними не знущаються та нормально годують. Коли хлопці повернуться в Україну, то тоді можна буде сказати, що вони звільнені".
Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі підсумувала, що поки бійці перебувають у Туреччині, то це треба називати так само як це і називається – полон, тому що хлопці й досі у полоні тільки під гарантіями безпеки.
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