Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Пані Кротевич прокоментувала перебування українських бійців у Туреччині під контролем та гарантіями президента Ердогана: "З хлопцями все нормально, вони начебто не у полоні, але все одно це полон. Тому, що вони не мають можливості, як ми, вільно пересуватися, пити каву, дзвонити у будь-який час, кудись ходити та зустрічатися з людьми – цього всього у них немає. Вони перебувають в іншому полоні під охороною, де над ними не знущаються та нормально годують. Коли хлопці повернуться в Україну, то тоді можна буде сказати, що вони звільнені".



Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі підсумувала, що поки бійці перебувають у Туреччині, то це треба називати так само як це і називається – полон, тому що хлопці й досі у полоні тільки під гарантіями безпеки.

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