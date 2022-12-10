Про це йдеться в колонці колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона у The Wall Street Journal.

"Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. В інтересах усіх, включаючи Росію, щоб завіса якомога швидше опустилася над нещастям пана Путіна. Не у 2025-му, не у 2024-му, а у 2023-му", - написав він.

За його словами, українці мають доблесть, необхідну для успіху і вони це показали. Їм просто необхідне обладнання. Він закликав партнерів передати Україні усю необхідну зброю.

"Настав час терміново подивитися, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти їхніх військових цілей або принаймні вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року", - написав він.

Джонсон закликав надати Україні спочатку необхідну допомогу проти атак росіян з повітря, зокрема безпілотники для виявлення місць запуску дронів і ракет, а також зенітні ракети.

Колишній прем'єр також зазначив, що українським бійцям потрібні системи більшого радіуса дії, такі як ATACMS, а також бронемашини та танки, щоб швидко повернути свою територію.

9 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі $275 млн. Загальна сума військової допомоги адміністрації президента США Джо Байдена становить уже понад 19 мільярдів доларів.

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