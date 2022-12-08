Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на щорічній конференції "Інвестиції в європейську оборону - 2022".

"Я знаю, що є в Європі громадська думка, яка стверджує, що чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. "Якщо ви хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться". Звичайно! Але як вона закінчиться? Це важливе питання", - сказав він.

На думку Борреля, війна не може закінчитися перемогою Росії та окупацією України, тому менше, що Європа може робити, це "надати військову допомогу та тренувальну підтримку".

Боррель додав, що Україна воює за своє виживання, але також захищає спільні європейські цінності та безпеку. Тому ЄС продовжить надавати допомогу Києву.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що загальна вартість військової допомоги ЄС та країн, які входять у спільноту, для України оцінюється у 8 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що у ЄС погодили тренувальну місію для українських військових у кількох країнах. Більшість солдатів навчатиметься в Польщі.

14 листопада Європейський Союз запустив місію з навчання, де планують підготувати до 15 тисяч українських військових. Наступного дня Європейська Рада оголосила про запуск Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine, аби продовжити підтримувати нашу країну у війні з Росію.

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