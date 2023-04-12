"Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора": Зеленський виступив перед учасниками "фінансового Рамштайну"
Цей захід відбувається у Вашингтоні й об'єднує міністрів фінансів партнерів України, Єврокомісію, керівників МВФ, Світовий банк та ЄБРР
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета".
І її реалізація стане конкретним доказ повного програшу держави-терориста.
"Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом… Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні також перебуває очільник уряду України Денис Шмигаль. У прем'єра заплановано зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, USAID, керівництвом Світового банку, МВФ, ЄІБ тощо.
- Також він підписав угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде про виділення 200 млн. доларів на фінансування проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури України.
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