Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета".

І її реалізація стане конкретним доказ повного програшу держави-терориста.

"Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом… Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора", - додав Зеленський.