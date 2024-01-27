Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна в Ізраїлі Байден та лідери Єгипту і Катару обговорили звільнення заручників у Газі

Байден та лідери Єгипту і Катару обговорили звільнення заручників у Газі

27 січня, 2024 субота
03:18
Війна в Ізраїлі сектор Гази

Президент США Джо Байден провів переговори з лідерами Єгипту і Катару щодо звільнення заручників напередодні поїздки до Європи директора ЦРУ

Про це повідомляє Associated Press.

Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі зазначив, що Байден говорив із президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі та еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. За словами Кірбі, хоча переговори були конструктивними, "нам не слід очікувати швидкого розвитку подій".

"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб сприяти ще одній угоді зі звільнення заручників, так само як це було в листопаді", - сказав він.

За даними джерел видання, директор ЦРУ Бернс проведе зустріч в Європі з керівником ізраїльської розвідки Моссад Давидом Барнеа, прем'єр-міністром Катару Аль Тані й очільником єгипетської розвідки Аббасом Камелем.

Під час переговорів буде обговорюватися звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях. За словами американського чиновника, адміністрація Байдена сподівається, що угода може призвести до тривалого припинення вогню, що в кінцевому підсумку може припинити війну.

Поїздка Бернса відбудеться невдовзі після візиту цього тижня на Близький Схід старшого посланника Білого дому Бретта Макгерка, який також обговорював звільнення заручників у Газі.

Макгерк заклав основу для чергової поїздки у регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена. Наступного тижня він може здійснити п'яту поїздку на Близький Схід із моменту початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Війна в Ізраїлі та перше перемир'я і звільнення заручників

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

23 листопада представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00. Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників.

Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках перемир'я.

1 грудня бойові дії відновилися. ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Теги:
Єгипет
Катар
США
Хамас
Читайте також:
чорне море, ракетоносій рф
26 січня, 2024 п'ятниця
У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк
Ілюстративне фото
26 січня, 2024 п'ятниця
Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
FPV-дрони
25 січня, 2024 четвер
Складати дрони вдома вже зголосилися понад 10 тис. охочих, – керівниця БФ Dignitas
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
03:46
Байден Шольц
Шольц у лютому відвідає США для обговорення додаткової підтримки України, - Bloomberg
02:50
Оновлено
Прапор США
В Алабамі вперше ув'язненого стратили з використанням азоту, в ООН та ЄС відреагували
02:22
Поліція Техасу знайшла на кордоні з Мексикою вантажівку з півсотнею трупів
У США виник конфлікт між адміністрацією Байдена та губернатором Техасу через мігрантів на кордоні з Мексикою
01:54
безпілотник
Швеція та Велика Британія оголосили про приєднання до Коаліції дронів
01:26
світ економіка Грузія Вірменія
Грузія та Вірменія підписали декларацію про стратегічну співпрацю
01:09
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
Вступ Швеції до НАТО: невідомо про жодні умови від Угорщини, - Білий дім
00:58
Близький Схід Ємен нафта
Хусити вдарили ракетами по танкеру в Червоному морі: виникла пожежа, - Bloomberg
00:38
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Трамп програв другу справу проти Керролл і має заплатити письменниці ще понад $83 млн
00:04
Новомихайлівка
Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
00:03
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": вибухи прогриміли у Кропивницькому. Ситуація ввечері 26 січня
2024, п'ятниця
26 січня
23:41
Микола Азаров
"З 2014 року населення України зменшилось вдвічі": російські фейки за 26 січня
23:33
Ексклюзив
Північна Корея
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
23:10
Падіння Іл-76 у РФ: РосЗМІ опублікували списки людей, яких планували обміняти, - Координаційний штаб
23:04
Василь Ломаченко
Ексчемпіон світу дав обнадійливий прогноз для кар'єри Ломаченка
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Колосальні втрати противника, просування ЗСУ та секретні розробки ударів по території РФ. Воєнні підсумки тижня
22:43
Антон Дудік
Англійський клуб підписав контракт з 19-річним українцем
22:41
Михайло Радуцький
Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі
22:10
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Спільнота бізнесу: Зеленський анонсував Всеукраїнську економічну платформу
22:06
Ядерна безпека
США розмістять ядерну зброю у Великій Британії через РФ, - The Telegraph
21:59
Сирський заявив про наступальні дії РФ в напрямку Сіверська
21:30
Ексклюзив
Валерій Чалий
Наступної зими для РФ може бути зручний період здійснити провокацію щодо країни ЄС, - Чалий
21:24
Віктор Ляшко
В Україні є 17 штамів COVID-19, - голова МОЗ
21:12
ООН
ООН звільнила кількох співробітників свого агентства в Палестині через причетність до вторгнення в Ізраїль
20:55
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель зняв свою кандидатуру на виборах до Європарламенту
20:15
Зруйнований будинок, Дніпропетровщина
єВідновлення запустило опцію відбудови зруйнованого через агресію РФ будинку на власній ділянці
20:12
Олександр Усик
WBC ухвалила важливе рішення щодо реваншу Усика та Ф'юрі
20:06
OPINION
Імператор Олександр I у дворі будинку Талейрана в Парижі
Культур-дилери
20:00
Рубль
"У Херсоні є цінники в рублях": росіяни запустили фейк
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 702-го дня війни: зупинка російського НПЗ після атаки дронів та нова розробка, яка допоможе ЗСУ нищити ворога
19:45
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Протягом доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення, Сили оборони відбили 63 атаки, - Генштаб
19:36
Відбудова моста. Чернігівщина
Біля Чернігова за унікальною технологією відбудують міст, який зруйнували росіяни
19:35
Новак Джокович
Джокович вперше з 2018 року програв на Australian Open та не вийшов до фіналу
19:32
Оновлено
Беньямін Нетаньягу
Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігати загибелі цивільних у Газі. Нетаньягу відреагував
19:28
Ілюстративне фото
В окупованому Бердянську розпочали підготовку до "виборів президента РФ": голосувати дозволять без паспорта і прописки
19:23
Оновлено
Марлон Гомес
"Шахтар" купив футболіста молодіжної збірної Бразилії
19:12
Ексклюзив
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот
19:12
Ексклюзив
Донеччина
Дивні речі трапляються у нашій області: депутат Дружківської міськради про тягар оподаткування бізнесу на прифронтовій території
18:59
Андрій Коваленко
"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко": лейтенант ЗСУ відреагував на скандал з відпочинком блогера на Мальдівах
18:47
Ексклюзив
ЗСУ. ППО
РЛС зможуть самостійно бачити ціль і направляти зброю: директор компанії "Піранья Тех" про нову розробку компанії
18:39
Оновлено
Невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
У Кривому Розі затримали чоловіка, який вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV