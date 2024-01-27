Байден та лідери Єгипту і Катару обговорили звільнення заручників у Газі

Про це повідомляє Associated Press.

Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі зазначив, що Байден говорив із президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі та еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. За словами Кірбі, хоча переговори були конструктивними, "нам не слід очікувати швидкого розвитку подій".

"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб сприяти ще одній угоді зі звільнення заручників, так само як це було в листопаді", - сказав він.

За даними джерел видання, директор ЦРУ Бернс проведе зустріч в Європі з керівником ізраїльської розвідки Моссад Давидом Барнеа, прем'єр-міністром Катару Аль Тані й очільником єгипетської розвідки Аббасом Камелем.

Під час переговорів буде обговорюватися звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях. За словами американського чиновника, адміністрація Байдена сподівається, що угода може призвести до тривалого припинення вогню, що в кінцевому підсумку може припинити війну.

Поїздка Бернса відбудеться невдовзі після візиту цього тижня на Близький Схід старшого посланника Білого дому Бретта Макгерка, який також обговорював звільнення заручників у Газі.

Макгерк заклав основу для чергової поїздки у регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена. Наступного тижня він може здійснити п'яту поїздку на Близький Схід із моменту початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Війна в Ізраїлі та перше перемир'я і звільнення заручників

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

23 листопада представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00. Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників.

Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках перемир'я.

1 грудня бойові дії відновилися. ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.