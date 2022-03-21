Війна в Україні призведе до падіння рівня ВВП у світі та росту інфляції, - Fitch

Про це йдеться у релізі рейтингового агентства Fitch, інформує Еспресо.TV

У повідомленні наголошується, що перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися, оскільки інфляційні проблеми посилюються, а війнаРосії в Україні загрожує стабільному глобальному постачанню енергоресурсів.

Очікування темпів зростання ВВП єврозони були погіршені до 3% з 4,5%, США - до 3,5% з 3,7%, Великобританії - до 3,8% з 5%.

Перегляд економічних прогнозів відбиває як черезподорожчання енергоресурсів, так і через швидші темпи підвищення відсоткові ставки Федеральної резервної системи США, ніж передбачалося раніше.

У 2023 році, як очікують аналітики агентства, світовий ВВП збільшиться на 2,8% проти колишньої оцінки 3%.

Підвищення споживчих цін у США цього року очікується в районі 7% (у порівнянні з прогнозованими у грудні 4,5%), у єврозоні – 5% (2,6%), у Великій Британії – 6,6% (4,5%) ).

"Глобальна інфляція повернулася з подвоєною силою після відсутності щонайменше два десятиліття. Це починає відчуватися як момент зміни інфляційного режиму", - сказав головний економіст Fitch Ratings Брайан Коултон.

Західні санкції щодо Росії поставили під загрозу світове постачання енергоресурсів, що потенційно створює значні ризики, які негативно позначаться на відновленні економіки після пандемії COVID-19 та підштовхнуть до інфляції. Санкції навряд чи будуть скасовані найближчим часом, зазначається у огляді Fitch.

Росія постачає близько 10% світових енергоресурсів, у тому числі 17% природного газу та 12% нафти. Стрибок цін на вуглеводні збільшить витрати промисловості та знизить реальні доходи споживачів. У Європі можливі дефіцит енергії, якщо відбудеться різке припинення постачання з Росії, вважають аналітики агентства.

Нагадаємо, Fitch вже тривалий час прогнозує, що Росію невдовзі чекає дефолт.

Цьогоріч, за прогнозами агентства, Росію очікує інфляція 18%, падіння ВВП на 8% та долар по 135 рублів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb