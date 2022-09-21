"Війна йде не за планом Путіна": генсек НАТО прокоментував промову президента РФ

Про це він сказав у своєму інтерв'ю для Reuters.

Він заявив, що мобілізація призведе до ескалації конфлікту, проте це свідчить, що Путін прорахувався, сподіваючись на блискавичну перемогу.

"Виступ президента Путіна демонструє, що війна йде не за його планом. Він допустив великий прорахунок", - сказав Столтенберг.

Він також додав, що "більше військ призведе до ескалації конфлікту. Це буде означати більше страждань, та більше смертей - смертей як українців, так і росіян."

За його словами, НАТО зберігатиме спокій та "не буде займатися тією ж небезпечною та необачною ядерною риторикою, як президент Путін". Також він наголосив, що Альянс надав Україні безпрецедентну допомогу і тепер НАТО має поповнити власні запаси зброї та боєприпасів.

Столтенберг зауважив, що хоч російські війська і були погано оснащені та не мали належного командування, конфлікт не завершиться, доки Росія сама не визнає суверенність та незалежність України.

"Єдиний спосіб покласти край цій війні - довести, що Путін не переможе на полі бою. Коли він це зрозуміє, йому доведеться сісти та домовитись з Україною про мирну угоду", - зазначив генеральний секретар.

21 вересня Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що НАТО має відповісти на часткову мобілізацію в Росії підтримкою України

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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