Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр
Ексклюзив

Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр

24 серпня, 2023 четвер
21:30
Культура Василь Шкляр

Український письменник Василь Шкляр вважає, що російсько-українська війна є вирішальною битвою за незалежність України, яка дає шанс українцям завершити кількасотрічну боротьбу проти Росії

Таку думку він висловив в інтервʼю телеканалу "Еспресо"

"Напередодні Дня Незалежності є відчуття того найдорожчого, за що ми власне воюємо. Через те пам'ятаємо цей день, який містить у собі великий символ, за що Україна бореться. І бореться вже дуже давно, навіть не з 2014 року. Ця війна з москалем триває сторіччями, вона переходила в різні фази. Відкрита збройна боротьба була вже і в XVII сторіччі, також на початку XVIII. Особливо гостро вона точилася у XX столітті, ми знаємо про цю українсько-російську війну 1917-22 років, також у 40-50-ті роки тривала боротьба. А тим часом були, то репресії, то голодомор, геноцид, етноцид і так далі, але ми постійно відчували цей жорстокий наступ росіян. І сьогодні нарешті знову розпочалася, мені здається, вирішальна битва. Саме вирішальна за нашу незалежність, яка дає, на мій погляд, українцям шанс завершити цю кількасотрічну битву", - пояснив Шкляр.

Письменник переконаний, що українці будуть вести боротьбу проти РФ до переможного кінця

"Ми говоримо багато про наші поразки, але вони були такі умовні. Я часто кажу, що ми не здобули незалежність, наприклад, тоді ж у 40-х та напочатку 50-х років, коли бійці УПА вже воювали без надії на перемогу, лише заради самої ідеї, щоб лишити наступним поколінням. Так само зрештою як і холодноярці, мої земляки, які казали, що сили надто нерівні, зрозуміло, що ми ворога не переможемо, але залишимось до кінця вірними гаслу "Воля України або смерть". Залишимо по собі ідею на наших могилах і проросте мета, яку підхоплять наступні покоління. І те гасло "Воля України або смерть" було потім у декалозі вже бандерівців "Здобудеш Українську державу або загинеш в боротьбі за неї". Це те саме, тому, звісно, це свято зустрічаємо без якоїсь такої ейфорії, але з глибоким усвідомленням того, що ця незалежність є в наших руках і ми її нікому не віддамо", - додав він.

Довідково. Матеріал створено в межах спецпроєкту "Україна: Ціна Свободи", який виходить на всіх платформах Еспресо і присвячений Дню Незалежності. В спецпроєкті ми аналізуємо різні аспекти шляху України, від проголошення Незалежності до сьогодення, роздивляємось майбутні перспективи та сценарії розвитку після перемоги, показуємо обличчя незалежної України та розповідаємо про ціну, яку доводиться платити нашій країні за свободу та незалежність.


 

Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
День Незалежності
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
21:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії
21:19
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада призначила послом в Україні Наталку Цмось
21:09
F-16
США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - NYT
20:51
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку
20:50
"Барбі"
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року в США
20:44
Чарльз III та біженці з України
Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів
20:31
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
20:24
Збірна України з волейболу
Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу
20:15
Пригожин у спідньому в таборі "Вагнера"
США вважають, що літак з Пригожиним збила запущена з території РФ ракета, - Reuters
20:15
потяг, поїзд
Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
20:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Я впевнений, це остання війна, яка дасть нам можливість вибратися з-під уламків імперії
20:10
Юрій Гудименко
Атаки безпілотників на Москву покликані тиснути на психіку росіян - військовослужбовець Юрій Гудименко 
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Україна: в пошуках сенсів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 547-го дня війни: українські військові висадились у Криму, Норвегія надасть Україні ракети IRIS-T і винищувачі F-16
20:00
Ексклюзив
Олександр Петлінський
Нас не перемогти ані силою, ані волею, – воїн Олександр Петлінський. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:42
японія морепродукти, риба
Китай у відповідь на скидання в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми призупинив імпорт морепродуктів з Японії
19:26
S.T.A.L.K.E.R 2
Вийшов трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
путін та пригожин
Пригожин припускався серйозних помилок, але й добивався потрібного результату: Путін про катастрофу літака вагнерівців
19:17
на фото: прапор, який запустили в окуповані райони Херсонщини
У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор
19:01
Оновлено
Джо Байден
Мати Кадирова, керівники окупаційного "Артеку" та "Юнармії": США оголосили нові санкції проти росіян
18:58
Twich
РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС
18:32
НАЗК
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
18:18
Оновлено
F-16
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів та поповнить запаси ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ігор Танчин
Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга
18:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
17:51
ПВК Вагнер
Моравецький: ПВК Вагнера після смерті Пригожина продовжить займатися дестабілізацією країн, що межують із Білоруссю
17:50
винищувачі JAS 39 Gripen
Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen
17:32
ЗРК Patriot
Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні
17:30
Чорний ворон, 2019
На Netflix з'явився український фільм "Чорний ворон"
17:04
Євген Пригожин
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
16:58
Медслужбовців підозрюють у привласненні 9 млн на купівлі ліків. До схеми може бути причетний нардеп
16:27
Байрактар, безпілотник, Туреччина, Bayraktar
Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві
16:26
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі
16:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Економіка Росії не витримає війни. Вона дорівнює економіці Техасу
16:01
на фото: наслідки російського обстрілу, супермаркет в Кураховому
Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних
16:00
Ексклюзив
Мар'яна Мамонова
Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
15:58
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
15:55
Литва прапор
Литва передала Україні військову допомогу на 40 млн євро до Дня Незалежності
15:43
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 - Зеленський
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV