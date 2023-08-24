Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр

Таку думку він висловив в інтервʼю телеканалу "Еспресо"



"Напередодні Дня Незалежності є відчуття того найдорожчого, за що ми власне воюємо. Через те пам'ятаємо цей день, який містить у собі великий символ, за що Україна бореться. І бореться вже дуже давно, навіть не з 2014 року. Ця війна з москалем триває сторіччями, вона переходила в різні фази. Відкрита збройна боротьба була вже і в XVII сторіччі, також на початку XVIII. Особливо гостро вона точилася у XX столітті, ми знаємо про цю українсько-російську війну 1917-22 років, також у 40-50-ті роки тривала боротьба. А тим часом були, то репресії, то голодомор, геноцид, етноцид і так далі, але ми постійно відчували цей жорстокий наступ росіян. І сьогодні нарешті знову розпочалася, мені здається, вирішальна битва. Саме вирішальна за нашу незалежність, яка дає, на мій погляд, українцям шанс завершити цю кількасотрічну битву", - пояснив Шкляр.



Письменник переконаний, що українці будуть вести боротьбу проти РФ до переможного кінця



"Ми говоримо багато про наші поразки, але вони були такі умовні. Я часто кажу, що ми не здобули незалежність, наприклад, тоді ж у 40-х та напочатку 50-х років, коли бійці УПА вже воювали без надії на перемогу, лише заради самої ідеї, щоб лишити наступним поколінням. Так само зрештою як і холодноярці, мої земляки, які казали, що сили надто нерівні, зрозуміло, що ми ворога не переможемо, але залишимось до кінця вірними гаслу "Воля України або смерть". Залишимо по собі ідею на наших могилах і проросте мета, яку підхоплять наступні покоління. І те гасло "Воля України або смерть" було потім у декалозі вже бандерівців "Здобудеш Українську державу або загинеш в боротьбі за неї". Це те саме, тому, звісно, це свято зустрічаємо без якоїсь такої ейфорії, але з глибоким усвідомленням того, що ця незалежність є в наших руках і ми її нікому не віддамо", - додав він.



Довідково. Матеріал створено в межах спецпроєкту "Україна: Ціна Свободи", який виходить на всіх платформах Еспресо і присвячений Дню Незалежності. В спецпроєкті ми аналізуємо різні аспекти шляху України, від проголошення Незалежності до сьогодення, роздивляємось майбутні перспективи та сценарії розвитку після перемоги, показуємо обличчя незалежної України та розповідаємо про ціну, яку доводиться платити нашій країні за свободу та незалежність.



