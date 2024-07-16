Адвокат пояснив, чи потрібно сплачувати штраф, якщо людина не встигла оновити дані у ТЦК
Адвокат Олег Мицик зазначив, якщо військовозобов'язаний оновить свої дані 17 липня або пізніше, то у ТЦК не буде обов'язку притягувати людину до адміністративної відповідальності
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Якась надмірна увага приділяється цифрі штрафу. У законі був встановлений обов'язок протягом 60 днів оновити свої дані. Тобто можливість оновлення продовжується. Людина, яка не оновила в цьому проміжку часу свої дані, стає порушником законодавства. Але у Кодексі про адміністративне правопорушення є поняття малозначності події", - пояснив Мицик.
За словами адвоката, якщо громадянин оновить свої дані наступного дня, тобто 17 липня або післязавтра, то у ТЦК не буде обов'язку притягувати цю людину до адміністративної відповідальності, керуючись принципом малозначності діяння.
"ТЦК отримує право з завтрашнього дня аналізувати, вибирати людей, які не оновили дані. Не обов'язок ТЦК притягати до адміністративної відповідальності. Якщо "Оберіг" буде друкувати постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, то громадянин має право подати до суду позиву заяву, щоб оскаржити притягнення до адміністративної відповідальності", - наголосив Мицик.
- 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
- Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня.
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