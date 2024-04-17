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Ексклюзив

Андрющенко про пересування військ РФ на Приазов'ї: підготовки додаткових сил до наступу не бачимо

17 квітня, 2024 середа
09:39
Війна з Росією окупанти в Криму

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, росіяни поповнюють поточні втрати в районі Роботиного, Урожайного, Токмака

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Спостерігаємо за тим, що рухається й накопичується, що відбувається з військової точки зору на території Маріуполя й Маріупольського району, Бердянська й Бердянського району. Можемо сказати, що поки що ніякої підготовки щодо додаткових сил до наступу РФ немає. Тенденція така, що основні переміщення й основний рух зосереджено на Запорізькому напрямку. Це схоже на те, що росіяни поповнюють поточні втрати в районі Роботиного, Урожайного, Токмака", - зауважив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти заводять нові підрозділи на південний фронт, які сформовані на території РФ, але їх не дуже велика кількість.

"Ми не бачимо, щоб там відбувалися ротації. Також ми не бачимо зворотного руху. Щоб щось відходило від ділянки фронту до Маріупольської та Бердянської агломерації на лінію Азовського моря, де розташовані їхні табори, де триває підготовка, злагодження, доукомплектування. Тому так, відповідний рух є. І цей рух відповідає військовій активності, яку можна спостерігати щодня", - додав Андрющенко.

  • У травні російські загарбники розпочнуть мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.
  • Партизани "Атеш" фіксують прибуття великої кількості російських військовослужбовців у Маріуполь.
Теги:
Новини
Маріуполь
російська армія
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Петро Андрющенко
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