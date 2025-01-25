Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1650 військових, 37 бронемашин та 14 артсистем
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1650 окупантів. Також українські захисники знищили 37 бронемашин та 14 артсистем ворога
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 828470 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9859 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) од,
- артилерійських систем ‒ 22309 (+14) од,
- РСЗВ ‒ 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків ‒ 369 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23213 (+51),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35071 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+0).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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