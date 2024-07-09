Атака РФ на Україну 8 липня: загинуло 4 дитини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців 8 липня внаслідок масованого ворожого ракетного обстрілу Києва загинуло 4 дітей: дві дівчинки віком 8 та 14 років, а також 2 хлопчики віком 8 та 10 років. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 дітей віком від 2 до 17 років.



Через обстріл селища Новоекономічне на Донеччині поранено 16-річного підлітка. Також 8 липня окупанти обстріляли село Очаківське на Миколаївщині, внаслідок чого поранення отримала 5-річна дівчинка.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 9 липня 2024 року загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 559 дітей. Понад 1449 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Що відомо про масовану атаку РФ по Україні 8 липня

Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завданоударів понад 40 ракетами різних типів.

Зокрема окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.

У столиці станом на ранок внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста.

У Шевченківському районі окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта - пошкоджено.

Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, та Голосіївському районах.

Пізніше російські окупанти 8 липня вдруге завдали удару по Києву. Унаслідок падіння уламків ракети на медичний центр загинули й отримали поранення мирні жителі.

У Кривому Розі внаслідок обстрілу загинули 10 людей, ще 47 дістали поранення.

"Ні серед загиблих, ні серед поранених немає жодного військового - все це цивільні люди", - підкреслив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція техобслуговування. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.

Крім того, уранці 8 липня росіяни вдарили по підприємству в Покровську Донецької області. Попередньо встановлено, що окупанти стріляли з РСЗВ "Смерч".

Окупанти поцілили по приватному підприємству. Внаслідок вибуху троє працівників загинули на місці. Ще троє людей отримали поранення.