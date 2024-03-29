Атаки дронами по кораблях РФ виявилися такими ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі, - Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що атаки українських БПЛА на військові кораблі РФ виявилися настільки ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі в цілому
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.
"Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодобово не лише несе значні втрати у живій силі та техніці, включаючи артилерійські системи, - він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", - заявив Сирський.
За його словами, лише за лютий-березень 2024 року (станом на 26 березня, - ред.) ворог втратив понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Українським Силам оборони вдалося також суттєво знизити активність ворога у повітрі. Лише за 10 днів у лютому вони збили 13 літаків противника, включаючи відразу два стратегічно важливі літаки спостереження та управління А50.
Сирський запевнив, що Україна продовжує змінювати тактику дій також і на морі. Він наголошує, що атаки безекіпажних українських дронів на військові кораблі РФ виявилися настільки ефективними, що це дозволяє говорити про зміни у стратегії бойових дій на морі в цілому.
Головнокомандувач підкреслив, що Україна продовжуватиме цілеспрямовано нищити російський Чорноморський флот, зокрема ураження відразу кількох російських кораблів у Севастополі упродовж кількох минулих днів є лише частиною цього процесу.
"На суходолі… Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони. Наша мета - не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", - зазначив Сирський.
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури. У ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
- Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
- Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
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