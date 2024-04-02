Атаки на НПЗ більш чутливі для РФ, аніж санкції, - CNN

Про це пише CNN, з посиланням на джерело, близьке до української програми дронів.

Атаки українських безпілотників з російських НПЗ стали можливими завдяки використанню дронів з більшою дальністю дії та більш просунутими можливостями, деякі з них почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту.

За словами співрозмовника видання, Україна із союзниками заздалегідь визначає план польотів безпілотників, а використання ШІ дозволяє вражати цілі "з точністю до кількох метрів".

Як пише CNN з посиланням на кількох опитаних експертів, найчастіше удари українських дронів завдаються не сховищам палива, а перегонним установкам, де сира нафта переробляється і перетворюється на паливо.

Експерти вважають, що ці атаки можуть вплинути на російську економіку сильніше, ніж санкції, йдеться в публікації CNN.

"Якщо задуматися про санкції, які були введені досі, то вони значною мірою оминали енергетику, - пояснює Хеліма Крофт з інвестиційного банку RBC Capital Markets. - Насправді, саме експорт енергоносіїв, сирої нафти, природного газу та продуктів нафтопереробки дав Росії економічне рятувальне коло для продовження ведення цієї війни".

Українські атаки по російських НПЗ вже призвели до зростання світових нафтових цін: цього року ціна на нафту Brent зросла майже на 13%.

Американських чиновників турбує наслідки на світову економіку від цих ударів, проте "тупикова ситуація у Вашингтоні щодо фінансування України та можливість змін у Білому домі наступного року можуть дати Києву певну свободу дій", йдеться у публікації.