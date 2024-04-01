Через успішні атаки на НПЗ Росія планує знизити морський експорт дизпалива, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що завантаження дизельного палива з трьох основних портів Росії на Чорному та Балтійському морях, включаючи деякі обсяги, що надходять із Білорусі, цього місяця впадуть приблизно до 2,29 млн тонн.

Згідно з розрахунками, які ґрунтуються на даних компанії Kpler, це трохи більше 569 тис. барелів на день, що на 21% менше у порівнянні із фактичним щоденним експортом близько 724 тис. барелів з тих же портів у березні.

"Росія скорочує поставки дизельного палива морським транспортом після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських безпілотників. Сезонне технічне обслуговування, яке має тривати до літа, тимчасово зменшує пропускну спроможність деяких російських НПЗ, також створює тиск на національні потоки дизельного палива", - йдеться у повідомленні.

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Через енергетичні санкції Заходу Росія більше не постачає дизель до Європи. Проте нижчі потоки від одного з провідних виробників палива в світі можуть підвищити ціну на ринку, який вже постраждав від нападів на судноплавство в Червоному морі та збоїв регіональних НПЗ.

Поки що Росія не планує забороняти експорт дизельного палива, зазначає Bloomberg із посиланням на заяву 29 березня віце-прем’єра РФ Олександра Новака.

"Ми виробляємо достатньо дизеля, вдвічі більше, ніж потребує внутрішній ринок", - сказав Новак.

Якщо Росія запровадить заборону, національна нафтопереробна промисловість зіткнеться з надлишком запасів, сказав він.

"План експорту дизельного палива на квітень, який бачив Bloomberg, показує лише потоки, що доставляються трубопроводами до трьох ключових внутрішніх портів. Не включає менші обсяги, що відправляються на експорт залізницею та поза нафтопродуктопровідною системою ПАТ "Транснєфть". Фактичні потоки можуть відрізнятися в залежності від погоди та попиту з боку іноземних клієнтів", - пише видання.