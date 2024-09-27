Авіаексперт Романенко розповів про бомби для F-16 з нового пакету допомоги від США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо бомб з нового пакету військової допомоги від США, які зможуть застосовуватися F-16, то вони ніяк не вплинуть на перебіг бойових дій. Річ у тім, що ці крилаті бомби AGM-154 JSOW летять на 130 км лише тоді, коли скидаються з великої висоти. Росіяни свої КАБи скидають з висот 12 тис. метрів і більше. Ми перед лінією фронту на таку висоту піднятися не можемо, бо наші літаки будуть збиті. А якщо ці бомби скидати з малих висот, навіть на високій швидкості та з кабруванням (вид маневру бойових літаків у вертикальній площині з набором висоти - ред.), то вони летітимуть 22-25 км", - прокоментував експерт з авіації.

За його словами, це найсучасніші бомби, які можуть бути й з касетними, і з бетонобійними або звичайними бойовими частинами. Касетні можуть мати досить ефективні суббоєприпаси, а це 145 боєприпасів з подвійною кумулятивно-осколковою дією. Тобто ці бомби можуть не лише знищити бронетехніку, а й винищити на якійсь ділянці піхоту.

"Але все одно ці бомби у тому вигляді, в якому ми отримаємо від союзників, нам буде важко застосовувати, бо малі висоти, мала дальність, а також висока щільність ЗРК росіян. Але є цікавий варіант від головного редактора Defense Express, який говорив, що на ці бомби можна поставити ракетні двигуни. Загалом це є дуже слушна ідея, яку можна було б зробити в умовах України. Ці бомби, які нам поставлять, планувалися бути ракетами, але ми отримаємо їх лише у варіанті плануючих, крилатих бомб. Однак якщо у хвостовій частині цих бомб встановити невеличкий реактивний двигун, то тоді дальність навіть з малих висот буде сягати сотень кілометрів. Відповідно, будуть нищитися російські склади озброєнь армійського та дивізійного рівня, що безпосередньо впливатиме на перебіг бойових дій в окремих районах", - зауважив Валерій Романенко.