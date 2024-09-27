Авіаексперт Романенко розповів про бомби для F-16 з нового пакету допомоги від США
Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив, що крилаті бомби для F-16 від США нам буде важко застосовувати через їхню малу дальність, а також неможливість нашим літакам набирати велику висоту перед лінією фронту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо бомб з нового пакету військової допомоги від США, які зможуть застосовуватися F-16, то вони ніяк не вплинуть на перебіг бойових дій. Річ у тім, що ці крилаті бомби AGM-154 JSOW летять на 130 км лише тоді, коли скидаються з великої висоти. Росіяни свої КАБи скидають з висот 12 тис. метрів і більше. Ми перед лінією фронту на таку висоту піднятися не можемо, бо наші літаки будуть збиті. А якщо ці бомби скидати з малих висот, навіть на високій швидкості та з кабруванням (вид маневру бойових літаків у вертикальній площині з набором висоти - ред.), то вони летітимуть 22-25 км", - прокоментував експерт з авіації.
За його словами, це найсучасніші бомби, які можуть бути й з касетними, і з бетонобійними або звичайними бойовими частинами. Касетні можуть мати досить ефективні суббоєприпаси, а це 145 боєприпасів з подвійною кумулятивно-осколковою дією. Тобто ці бомби можуть не лише знищити бронетехніку, а й винищити на якійсь ділянці піхоту.
"Але все одно ці бомби у тому вигляді, в якому ми отримаємо від союзників, нам буде важко застосовувати, бо малі висоти, мала дальність, а також висока щільність ЗРК росіян. Але є цікавий варіант від головного редактора Defense Express, який говорив, що на ці бомби можна поставити ракетні двигуни. Загалом це є дуже слушна ідея, яку можна було б зробити в умовах України. Ці бомби, які нам поставлять, планувалися бути ракетами, але ми отримаємо їх лише у варіанті плануючих, крилатих бомб. Однак якщо у хвостовій частині цих бомб встановити невеличкий реактивний двигун, то тоді дальність навіть з малих висот буде сягати сотень кілометрів. Відповідно, будуть нищитися російські склади озброєнь армійського та дивізійного рівня, що безпосередньо впливатиме на перебіг бойових дій в окремих районах", - зауважив Валерій Романенко.
- 26 вересня стало відомо, що адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні.
- Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, які ракети для оснащення винищувачів F-16 увійшли до нового пакету допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе