"Азов" на Торецькому напрямку взяв у полон 17 російських окупантів
"Азов" поповнив обмінний фонд, узявши в полон на Торецькому напрямку 17 росіян. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів
Про це повідомила пресслужба "Азову".
"Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ", - ідеться у повідомленні.
У бригаді зазначили, що полонені окупанти приїхали в Україну з різних куточків РФ, і деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.
"Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування", - додали в "Азові".
Там підкреслили, що росіян використають для повернення українських захисників із полону.
"Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися", - резюмували в пресслужбі.
- 1 жовтня у медіа поширили інформацію про ймовірний розстріл ворогом 16 військовополонених ЗСУ. На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські військові під контролем окупанта вийшли з лісопосадки. Коли військовополонені вишикувалися в шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь на ураження. Пізніше ОГП відкрив за цим фактом кримінальне провадження.
- 15 жовтня стало відомо, що Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами.
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