"Безмозкий гальський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні

Про це він написав у Х.

"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї відправити війська в "Україну". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО в якості миротворців", – сказав Медведєв, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами російського експрезидента, Москва не погодиться на таку гарантію безпеки.

"Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", – додав він.