"Безмозкий гальський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
Заступник голови ради безпеки й колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не прийме у вигляді гарантій безпеки для Києва присутність в Україні військових держав НАТО
Про це він написав у Х.
"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї відправити війська в "Україну". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО в якості миротворців", – сказав Медведєв, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона.
За словами російського експрезидента, Москва не погодиться на таку гарантію безпеки.
"Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", – додав він.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на довготривалу силу дестабілізації та становить потенційну загрозу для багатьох країн Європи.
- Напередодні ЗМІ писали, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
