"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"
У ніч проти неділі, 1 вересня, оборонці неба збили 8 ударних безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Переважно ППО працювала на півдні України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі війська РФ запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.
Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами РЕБ Повітряних сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА.
ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
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