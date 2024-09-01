"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі війська РФ запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.



Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами РЕБ Повітряних сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА.

ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.