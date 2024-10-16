Білий дім: Участь армії Північної Кореї у війні проти України на боці РФ може означати нові рівні відчаю Путіна
Якщо інформація про участь військових КНДР на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає "Голос Америки".
Адміністрація Байдена наразі не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових.
"Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались", – заявив Кірбі.
За його словами, окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдат у війні на боці Росії "може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні".
Він підкреслив, що якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин "про які говорять місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались".
Радник Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст.
"Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко", – говорить Кірбі.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
- 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
- Після цього стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.
У Білому домі заявили, що вони стурбовані повідомленнями про участь північнокорейських піхотинців у війні Росії проти України.
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