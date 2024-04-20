Близькі до РФ країни мають сумніви щодо доцільності війни в Україні, - Шольц

Про це пише DW.

"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", - сказав Шольц.

За його словами, Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні. Крім цього, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії: "Це результат, який не можна недооцінювати І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому".