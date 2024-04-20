Боєць ЗСУ Ієвлєв прокоментував заяви про контрнаступ у 2025 році

Про це він заявив в етері Еспресо.

Щодо заяв про контрнаступ у 2025 році, якщо Україна переживе цей рік, Ієвлєв сказав: "Я вважаю, що цього разу про нього не треба говорити взагалі. Він повинен пройти, на мою думку, так само, як колись пройшло звільнення Харківщини, коли командири (я це вже сьогодні знаю) отримували письмові або цифрові накази про свої дії за 20 хвилин до того, як розпочиналися ці дії. Оце професійність, і вона дала свої результати, а не так, як президент не так давно заявляв, що плани нашого контрнаступу лежали в Кремлі на наступний день після їх створення".

Боєць ЗСУ, який перебуває на Горлівському напрямку, наголосив, що найперше, про що потрібно думати, так це зброя для оборони.

"Скажу вам, локально, що бачу я, якщо в нас збільшиться кількість тих самих артснарядів, в цілому комплексного озброєння саме локально на нашому напрямку, ми набагато якісніше зможемо тримати смугу оборони й не сидіти, не нервувати за те, що якісь позиції ми втратимо, навіть якщо щось трапиться, то ми відіб'ємо. Тобто це 200% підвищить якість оборони. А стосовно наступальних дій, мені важко з цього приводу взагалі щось говорити, бо і специфікація саме підрозділу, де я служу, не є наступальною", - пояснив військовослужбовець.