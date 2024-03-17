Британія радить Україні у 2024 році зосередитися на ударах по окупантах в Криму, - Sunday Times
Високопоставлені командири Великої Британії порадили Україні в 2024 році стриматися від наступу на північних і східних ділянках фронту та бити по окупантах у Криму
Про це пише "Цензор.НЕТ" із посиланням на Sunday Times.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та командувач британської армії Тоні Радакін зустрічались із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також вперше з головнокомандувачем Олександром Сирським.
Зазначається, що під час зустрічі британські командувачі порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів.
На їхню думку, це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі і Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіуса дії завдали значних ударів за останні пів року. Водночас Радакін вважає, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки на Крим і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".
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