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Британська розвідка оцінила спроможність РФ підтримувати інтенсивність атак дронами по Україні

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
11:56
Війна з Росією Shahed-136

У вересні 2024 року Росія запустила понад 1300 "шахедів" по території України. У британській розвідці припускають, що у жовтні ця цифра буде вищою

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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Протягом вересня 2024 року Росія запустила понад 1300 ударних безпілотних літальних апаратів по Україні. Це стало найбільшою кількістю запущених БПЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. 

"Виходячи з поточних показників, майже напевно Росія перевищить цю цифру в жовтні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

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Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

За даними розвідки, Росія використовує свої БПЛА проти багатьох цілей, зокрема енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб території України, підтримуючи тиск на українську систему протиповітряної оборони.

  • У ніч проти 23 жовтня російський ворог запустив по території України 81 безпілотник. Сили протиповітряної оборони знищили 57 "шахедів".
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Велика Британiя
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