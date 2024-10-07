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Збільшення атак російських безпілотників на Україну: нові можливості Росії та способи протидії

Андріана Стахів
7 жовтня, 2024 понедiлок
18:05
Пояснюємо Shahed-136

Атаки російських безпілотників на Україну досягли нової, небаченої раніше, інтенсивності упродовж вересня. І вони лише продовжують кількісно зростати. На противагу Сили оборони удосконалюють свої можливості в боротьбі

Зміст

Стрімке зростання числа атак російських безпілотників на Україну: цифри та факти

За даними Повітряних сил ЗСУ, впродовж вересня російські загарбники спромоглися випустити по території Україні 1339 ударних безпілотників, що набагато більше, ніж за будь-який попередній місяць. Якщо виводити середнє число, можна вирахувати, що росіяни застосовували 44 "шахеди" кожного дня.

Ця цифра приблизна, оскільки кількість коливалася. Наприклад, найбільше ударних БПЛА ворог використав 14 вересня - 72 безпілотники.

Власне вересень 2024 року і став першим місяцем, коли Росія змогла щодня запускати по Україні свої безпілотники. Проте із 1339 запущених були збиті 1107 дронів, ще певну частину українські військові знищили засобами РЕБ, а окремі екземпляри у процесі атак повертаються назад – до своїх відправників.

Для порівняння та візуалізації процесу інтенсифікації атак, за даними Інституту науки та міжнародної безпеки, упродовж серпня 2024 року Росія запустила по Україні 790 безпілотників, а ще в липні це було 426 летючих одиниць. 

Попри те, що більшість ворожих безпілотників все ж так збивають Сили оборони, деякі з них прориваються і завдають значної шкоди. Щобільше, саме упродовж вересня були зафіксовані непоодинокі випадки, коли ворожі дрони пролітали у небезпечній близькості від українських атомних електростанцій. 

Чого очікувати далі: ймовірне подальше зростання інтенсивності обстрілів та нові можливості Росії

Іранські дрони, БПЛА

Фото: t.me/Nazars_look

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко відзначає, що надалі інтенсивність обстрілів може продовжувати рости, адже можливості росіян зростають.

"Війна триває і ураження з цього погляду будь-яких об'єктів – це вплив і з воєнної точки зору, і з морально-психологічної на наших громадян. А можливості у них зростають, тобто вони зараз уже можуть випускати ледь не до півсотні за добу сукупно, отримуючи щось від іранців і виробляючи самі. Тому їхні можливості збільшилися, вони масштабуються і мають можливість завдавати ударів шахедами щодня. В цих умовах нам необхідно уявляти, що на жаль, це реальність, яка далі буде" – говорить Ігор Романенко у коментарі журналістці Еспресо.

Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наприкінці вересня зауважив, що окупаційна армія у майбутньому планує цілодобово атакувати регіони України, щоб повітряні тривоги для українців стали майже постійним явищем.

"Але в цю гру можна грати вдвох. І на відміну від нас, російське ППО має точковий характер та не здатне прикрити Росію повноцінно від БПЛА. А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця" – додає Коваленко.

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За даними експертів Defense Express, росіяни перевиконали свій план щодо виробничих можливостей і вже спроможні виготовляти пів сотні "шахедів" щодоби. Окрім того, надходити до РФ ті дрони також продовжують різними шляхами. Наприклад, Алабуга (територія так званої особливої економічної зони у Татарстані) мала за своїми планами виготовити 6 тисяч шахедів для російської армії до вересня 2025 року. Натомість вона активно випереджає свій графік і змогла виробити понад 6 тисяч "шахедів" уже станом на серпень 2024 року.

"Виходить, вони ще до наступної осені можуть доштампувати мінімум 4 тисячі 700 "шахедів" лише на цьому об’єкті", – зазначає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло підкреслює той момент, що росіяни не мають зараз повних ліній виробництва дронів, але вони поставили собі за мету вийти на цей повний цикл виробництва шахедів до кінця наступного року.

"Мета всіх цих атак – виснажити нашу систему протиповітряної оборони, виявити логістику наших сил, які прикривають українське небо. Відповідно, таким чином росіяни точно готуються до нових масованих саме ракетних ударів, застосування балістичного озброєння. Те, що ми бачимо зараз, – це така постійна марудна підготовча робота", – пояснює він в етері Еспресо.

Як Україні боротися з новими викликами

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Експерти відзначають, що Сили оборони України постійно  вдосконалюють свої можливості у боротьбі з дронами противника. Про це свідчать власне результати збиття ворожих БПЛА впродовж найскладнішого за кількістю атак місяця. Разом із тим суспільству потрібно працювати над боротьбою спільно, переконаний Ігор Романенко.

"Для того, щоб боротися, треба бити по їхніх заводах, які виробляють "шахеди", і треба підсилювати свої засоби протиповітряної оборони, по аеродинамічним цілям, до яких відносяться і "шахеди" теж. Також громадяни повинні в цих умовах чітко виконувати дії під час повітряних тривог. Крім того, підприємства можуть займатися забезпеченням прикриття себе, своїх працівників засобами радіоелектронної боротьби. Тобто держава прийняла рішення щодо того, що закупівлю можна проводити не тільки для Сил оборони України, але це можна робити і для прикриття підприємств, установ і таке інше", – розповідає генерал-лейтенант.

Іван Киричевський також наголошує на тому, що Україні доведеться ще більше посилювати систему протиповітряної оборони.

"У нас буде потреба в додаткових засобах протиповітряної оборони й доведеться робити акцент саме на засобах ППО замість, наприклад, наземних засобів, які могли б допомогти активізувати бойові дії на суходолі, скажімо так, на нашу користь", – констатує він.

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко вважає, що своїми інтенсивнішими атаками безпілотників  ворог намагається компенсувати втрату боєприпасів, а відповідно в певний момент все ж, ймовірно, хоча б частково виснажиться в обох аспектах.

"Ми розуміємо, що зараз вони намагаються компенсувати якраз великою кількістю безпілотників ту велику втрату боєприпасів. Ми так само розуміємо, що в росіян немає можливості стрімко збільшити цю кількість боєприпасів, і використовувати їх кожен день. Ймовірно, вони використовують ті запаси, які в них були передбачені на жовтень, листопад, грудень – зараз вони змушені їх використовувати, щоб не применшувати власну вогневу спроможність бити по українській території, – сказав він в етері Еспресо. – Сподіваюся, що вони таки будуть змушені з часом просідати й з боєприпасами, і з безпілотниками".

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зброя
ППО
російська армія
Інфографіка
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
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