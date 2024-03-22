Британська розвідка припустила нові удари РФ по критично важливих об'єктах України
Російська терористична армія, ймовірно, надалі продовжить завдавати удари по критично важливих об'єктах України із застосуванням дальньої авіації
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Припускається, що пауза ударів по Києву в понад 40 днів свідчить про проблеми управління та планування. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Також це могла ускладнити удосконалена робота української ППО.
Росія майже напевно продовжить удари по критично важливих місцях, якщо це дозволять літаки, екіпаж та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд і населення за допомогою своїх ударних можливостей", - припускають розвідники.
На їхню думку, це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі й гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт.
- Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
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