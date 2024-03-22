Британська розвідка припустила нові удари РФ по критично важливих об'єктах України

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Припускається, що пауза ударів по Києву в понад 40 днів свідчить про проблеми управління та планування. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Також це могла ускладнити удосконалена робота української ППО.

﻿﻿Росія майже напевно продовжить удари по критично важливих місцях, якщо це дозволять літаки, екіпаж та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд і населення за допомогою своїх ударних можливостей", - припускають розвідники.

На їхню думку, це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі й гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт.