"Буде посилення дронами, РЕБ та зміцнення командних позицій": Зеленський про поїздку Сирського та Умєрова на фронт

Про це у вечірньому Зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Зокрема він зазначив, що нині найбільша увага та підтримка має бути зосереджена на Авдіївці, Куп’янську та Лимані. Також він анонсував посилення Сил оборони.

"Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми - комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", - сказав Зеленський.