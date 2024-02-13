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"Буде посилення дронами, РЕБ та зміцнення командних позицій": Зеленський про поїздку Сирського та Умєрова на фронт

13 лютого, 2024 вiвторок
21:01
Війна з Росією на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)

У вівторок, 13 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров побували на гарячих ділянках фронту

Про це у вечірньому Зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. 

Зокрема він зазначив, що нині найбільша увага та підтримка має бути зосереджена на Авдіївці, Куп’янську та Лимані. Також він анонсував посилення Сил оборони.

"Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми - комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", - сказав Зеленський. 

  • 10 лютого повідомлялось, що російська терористична армія зосередилась над тим, щоб встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки на Донеччині.
  • 13 лютого військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр Іван Ступак зазначив, що на Авдіївському напрямку з кожним днем все важче.
  • Протягом доби 13 лютого на фронті відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог намагався провести 35 атак позицій Сил оборони на шести напрямках.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ЗСУ
Авдіївка
Куп'янськ
Лиман
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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