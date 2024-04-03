"Бюрократія ускладнює компенсацію за зруйноване житло": депутат Одеської облради Мамутов закликав перевірити документи на житло

Про це він сказав в етері Еспресо.

"На жаль, в нас є проблема. Не дуже у багатьох людей є, як виявляється, право власності на квартири, право власності на житло і це трошки збільшує бюрократичне коло. Тому нас зараз з вами треба радити всім нашим громадянам, про всяк випадок, подивитись документи на своє житло; подивитись, щоб вони були всі в порядку, щоб потім ти міг з цими документами, не дай Боже, якщо таке трапиться, то звертатись в міську раду, щоб в тебе було підтвердження того, що це твоя квартира, що вона повністю у твоїй власності й так далі", - наголосив депутат Одеської обласної ради щодо програми з компенсації за зруйноване житло в рамках єВідновлення.

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Мамутов згадав, якщо торік у чотирьох із семи постраждалих квартир були проблеми саме з документами: "Тобто там частка квартири комусь іншому належить і так далі, але ця бюрократія не дає можливості швидко розв'язати питання з компенсації".

Мамутов додав, компенсація житла - це довгий процес, проте він триває. Водночас якщо помешкання не зазнало значних руйнувань, зокрема вилетіли вікна, абощо, тоді їх доволі швидко замінюють.