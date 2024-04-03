"Бюрократія ускладнює компенсацію за зруйноване житло": депутат Одеської облради Мамутов закликав перевірити документи на житло
Депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов наголосив на необхідності впорядкування документів на житло, оскільки неправильне оформлення може стати перепоною для отримання компенсації у разі руйнування внаслідок війни
Про це він сказав в етері Еспресо.
"На жаль, в нас є проблема. Не дуже у багатьох людей є, як виявляється, право власності на квартири, право власності на житло і це трошки збільшує бюрократичне коло. Тому нас зараз з вами треба радити всім нашим громадянам, про всяк випадок, подивитись документи на своє житло; подивитись, щоб вони були всі в порядку, щоб потім ти міг з цими документами, не дай Боже, якщо таке трапиться, то звертатись в міську раду, щоб в тебе було підтвердження того, що це твоя квартира, що вона повністю у твоїй власності й так далі", - наголосив депутат Одеської обласної ради щодо програми з компенсації за зруйноване житло в рамках єВідновлення.
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Мамутов згадав, якщо торік у чотирьох із семи постраждалих квартир були проблеми саме з документами: "Тобто там частка квартири комусь іншому належить і так далі, але ця бюрократія не дає можливості швидко розв'язати питання з компенсації".
Мамутов додав, компенсація житла - це довгий процес, проте він триває. Водночас якщо помешкання не зазнало значних руйнувань, зокрема вилетіли вікна, абощо, тоді їх доволі швидко замінюють.
- Нещодавно єВідновлення запустило нову опцію: тепер власники земельних ділянок, чиї будинки були зруйновані внаслідок агресії РФ, можуть звести новий дім на своїй ділянці.
- 20 лютого стало відомо, що українцям спростили найскладніший етап отримання компенсації за зруйноване внаслідок бойових дій житло.
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