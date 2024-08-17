Чому 100 російських строковиків одномоментно здалися СБУ на Курщині: британський аналітик Кларк назвав імовірну причину

Про це аналітик британського Sky News із питань безпеки та оборони Майкл Кларк розповів в етері телеканалу.

За його словами, солдати російського 488-го стрілецького полку збройних сил РФ, а це переважно строковики, втекли з поля бою через те, що зіткнулися з великим підрозділом українських військ.

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Коли вони тікали вглиб російського тилу, по них почали вести вогонь кадирівці, що були там, "щоб зупинити їхню втечу", пояснив Кларк.

"Вони (російські строковики, - ред.) пішли в іншу сторону, повернулися до ворога і здалися. Тож ціла рота молодих призовників, зовсім 18-19-річних хлопців, здалася", - підсумував Кларк.

Коли це сталося

Випадок, який прокоментував Майкл Кларк, мав місце в середу, 14 серпня 2024 року, коли воїни Центру спеціальних операцій "А" СБУ полонили 102 російських військовослужбовців, а саме військових 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

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Загальна кількість російських полонених - і строковиків, яких більшість, і не строковиків, наразі обраховується у 2 тис. осіб.

При цьому командування окупантів продовжує перекидати строковиків на Курщину, оскільки не бажає знімати боєздатні підрозділи контрактників і досвідчених мобілізованих із ділянок фронту в Україні.