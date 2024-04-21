Чому Донеччина стане основним напрямком російського наступу: пояснює військовий експерт Снєгирьов

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".

"Саме Донеччина стане основним напрямком російського наступу. Справа в тому, що 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення "ЛНР" і "ДНР", у рамках адміністративних кордонів, до складу Російської Федерації. Відповідно, якщо станом на 20-те квітня 2024 року Збройні Сили України контролюють приблизно 45%, а за іншими оцінками 50% території Донецької області, то це в першу чергу, особиста поразка російського диктатора, як військова, так і політична, інформаційна - невиконання першого етапу так званої "СВО"", - повідомив Снєгирьов.

Військовий експерт розповів, з чим пов'язані плани росіян на полі бою у найближчий час.

"Давайте поставимо себе на місце росіян. До кінця травня запрацює снарядна ініціатива Чехії і країн ЄС. Також Україна отримає військово-технічну допомогу з боку США. Як ви вважаєте, на цьому тлі росіянам є сенс починати черговий наступ, якщо цей ще не закінчився? На моє переконання, мовиться про те, що росіяни як раз намагаються використати це так зване "вікно можливостей" до кінця травня. Йдеться про штурм Часового Яру і подальшого просування до адміністративних кордонів Донецької області, якщо їм вдасться захопити Часів Яр. Саме це в їхніх планах до кінця травня", - пояснив Снєгирьов.