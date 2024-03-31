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"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень

31 березня, 2024 неділя
21:52
Війна з Росією корабель рф

Протягом березня 2024 року українські бійці та спецпризначенці атакували та пошкодили 5 російських кораблів Чорноморського флоту

Про це повідомляє Міноборони України.

"Березень був невдалим місяцем для російського Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 5 березня морські безпілотники Magura V5 атакували сторожовий корабель "Сергій Котов". Судно отримало пошкодження корми, правого та лівого бортів.

24 березня ВПС України успішно завдали ударів по великих десантних кораблях "Ямал", "Азов", "Костянтин Ольшанський" і розвідувальному кораблю "Іван Хурс" у тимчасово окупованому Севастополі.

"Російський Чорноморський флот продовжує страждати. Велика робота українських воїнів", - додали у Міністерстві оборони.

  • Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури. У ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
  • Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
Теги:
Росія
корабель
ЗСУ
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
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