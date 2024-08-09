"Чудово спланована й ризикована операція Сил оборони": аналітик Згурець про бої в Курській області РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні за боями в Курській області спостерігають всі. Ці події стали повною зміною наративу військових дій, коли всі намагались оцінювати наслідки війни на виснаження, яку проводить Росія. Зокрема, про те, що Росія має більше ресурсів й постійно створює тиск на наші лінії оборони по всьому фронті. Зараз ситуація змінилась. ЗСУ показали, що вести оборонну операцію можна так, щоб вводити противника в оману, змушувати змінювати власні плани й навіть навʼязувати свою ініціативу. Це все стосується саме подій, які відбуваються в Курській області", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що росіяни вже почали перекидати сили та засоби з окремих ділянок фронту в Україні.

"Можна говорити про оперативні, тактичні й стратегічні цілі операції Сил оборони в Курській області. Втім, ця операція залишається дуже ризикованою. Коли ми говоримо про тактичні цілі, то мова йде про знищення сил та засобів ворога. Щодо оперативних цілей, то метою цієї операції може бути примушування ворога перекидати сили та засоби з інших напрямків. До речі, це вже відбувається. Зокрема, ворог перекидає свої війська з-під Куп'янська, Часового Яру та Вовчанська. Якщо ж розглядати стратегічні цілі, то краще говорити про стратегічні ефекти. Оскільки змінюється сприйняття того, що РФ може постійно вести наступальні дії. Це не так, Україна може нав'язувати свої рішення. Загалом, операція Сил оборони в Курській області є досить добре спланована, хоча й ризикована", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, повідомило, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.