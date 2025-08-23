"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО

Про це в етері Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Мовиться про тестування протиповітряної оборони країн вже НАТО. Ще був випадок в Литві, де залетів дрон-оманка "Гербера", але він залетів з території Республіки Білорусь. І жодних дій з боку систем ППО країн НАТО. А як ви вважаєте, це не надихає москалів на подальші провокації?", - заявив він.

Експерт додав, що росіяни прекрасно розуміють, що відповідної реакції не буде.

"Максимум викличуть посла Російської Федерації - цьому все й закінчиться. Але в мене питання. Відповідно вже до наших стратегічних партнерів. Добре, ви не хочете прикривати повітряний простір України. Але чому ваш повітряний простір практично не прикритий і польський, і румунський, і, відповідно, балтійських країн? Де ешелонована система ППО, яка би дала зрозуміти москалям, що подібного характеру провокації неможливі, ба щобільше, може бути адекватна відповідь", - сказав Снєгирьов.

Він заявив, що ми не побачили цього.

"І дякувати Богові, що поляки знову не звинуватили Україну в тому, що ми або не збили цей безпілотник, або відповідно ракети систем протиракетної оборони України залетіли на території Польщі. Тобто запитань більш ніж достатньо щодо готовності країн НАТО протистояти у разі чого Російській Федерації в моменті прямої агресії проти тих самих країн НАТО, в першу чергу Польщі і балтійських країн", - підсумував експерт.