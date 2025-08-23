Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
Ексклюзив

"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО

Євген Козярін
23 серпня, 2025 субота
17:51
Війна з Росією Дмитро Снєгирьов

Є питання до наших партнерів - чому ваш повітряний простір практично не прикритий? Де ешелонована система ППО, яка би дала зрозуміти РФ, що подібні провокації неможливі

Зміст

Про це в етері Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Мовиться про тестування протиповітряної оборони країн вже НАТО. Ще був випадок в Литві, де залетів дрон-оманка "Гербера", але він залетів з території Республіки Білорусь. І жодних дій з боку систем ППО країн НАТО. А як ви вважаєте, це не надихає москалів на подальші провокації?", - заявив він.

Експерт додав, що росіяни прекрасно розуміють, що відповідної реакції не буде. 

"Максимум викличуть посла Російської Федерації - цьому все й закінчиться. Але в мене питання. Відповідно вже до наших стратегічних партнерів. Добре, ви не хочете прикривати повітряний простір України. Але чому ваш повітряний простір практично не прикритий і польський, і румунський, і, відповідно, балтійських країн?  Де ешелонована система ППО, яка би дала зрозуміти москалям, що подібного характеру провокації неможливі, ба щобільше, може бути адекватна відповідь", - сказав Снєгирьов. 

Він заявив, що ми не побачили цього. 

"І дякувати Богові, що поляки знову не звинуватили Україну в тому, що ми або не збили цей безпілотник, або відповідно ракети систем протиракетної оборони України залетіли на території Польщі. Тобто запитань більш ніж достатньо щодо готовності країн НАТО протистояти у разі чого Російській Федерації в моменті прямої агресії проти тих самих країн НАТО, в першу чергу Польщі і балтійських країн", - підсумував експерт.

  • Уночі 20 серпня БПЛА вибухнув на кукурудзяному полі в Люблінському воєводстві, Польща. У МЗС заявили, що це російський безпілотник типу Shahed. У Міноборони назвали його падіння провокацією РФ.
  • Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через падіння дрона вночі 20 серпня у Люблінському воєводстві.
  • Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький заявив, що якщо Росія висилатиме дрони регулярно на територію країн НАТО, то НАТО буде на це спільно і міцно відповідати.
Теги:
Україна
Росія
Польща
Латвія
ППО
Литва
безпілотник
НАТО
