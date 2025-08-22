Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
Ексклюзив

Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ

Євген Козярін
22 серпня, 2025 п'ятниця
14:14
Війна з Росією МЗС Польщі

Якщо Росія висилатиме дрони регулярно на територію країн НАТО, то з усією впевненістю можу сказати, що НАТО буде на це спільно і міцно відповідати

Зміст

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький в ефірі Slawa TV, який показували на телеканалі Еспресо.

"Ми маємо справу з черговою російською провокацією і з черговим бойовим дроном, який залетів на територію Польщі. Ми мали два роки тому ракету чи понад два роки тому була ракета. Це є речі, які, по-перше, чітко нотою протесту на дипломатичному рівні ми опротестували щодо Москви. А по-друге, ми є у контакті не лише, якщо йдеться про всі структури польської держави у контексті зміцнення польської ППО, але також ми у контакті із нашими союзниками - і з українцями, і з нашими союзниками по НАТО", - розповів він.

Босацький додав, що такого роду провокації не можуть повторюватися, і ми будемо робити усе, щоби у майбутньому їм запобігати.

"Натомість якщо Росія висилатиме дрони регулярно на територію країн НАТО, то з усією впевненістю можу сказати, що НАТО буде на це спільно і міцно відповідати", - вважає він.

Заступник міністра відповів на питання про мету провокації.

"Це тестування наших спроможностей, це є намагання залякати нас. І це є намагання того, що росіяни завжди у своїй історії робили і роблять. Вони хочуть показати: "Дивіться, ви у небезпеці, допомагаєте Україні, через Польщу іде весь ланцюжок допомоги Україні чи 90 відсотків цієї допомоги для України, подумайте, бо це може бути для вас невигідно". Росіяни завжди працюють за принципом - "діли та володарюй". Тобто в такому випадку розділяй, намагайся посварити, я говорю про росіян, тобто вони намагаються посварити Польщу та Україну", - підсумував Босацький.

  • Уночі 20 серпня БПЛА вибухнув на кукурудзяному полі в Люблінському воєводстві, Польща. У МЗС заявили, що це російський безпілотник типу Shahed. У Міноборони назвали його падіння провокацією РФ.
  • Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через падіння дрона вночі 20 серпня у Люблінському воєводстві.
Теги:
Україна
Польща
МЗС
безпілотник
НАТО
Slawa studio
Читайте також:
ЦРУ
Автор Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
Київ
+21.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 47.67
    Продаж 48.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:48
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
15:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
15:21
Оновлено
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
13:03
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
12:58
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Якби не примус, то нікого б не було": у Херсонській облраді прокоментували "святкування" дня прапора РФ в окупації
12:39
Ексклюзив
Іван Тимочко
Путін знає реальний стан справ на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
12:25
Ексклюзив
Олексій Кулеба
Кулеба відповів, як діяти переселенцям з ТОТ, які продовжують отримувати платіжки за комуналку в покинутих домівках
12:12
Фільм "Іван і Марта"
Боротьба і кохання: на Еспресо телепрем'єра фільму “Іван і Марта” про дисидента Дзюбу та його дружину
12:00
OPINION
Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?
11:47
PR
Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
11:46
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:41
Аналітика
Україна НАТО
Чи є гарантії безпеки поза НАТО
11:28
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11:27
Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
11:16
До Дня Незалежності у небі США скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
10:36
Ексклюзив
Петер Мадяр
"Всі складові для успіху опозиції є": експерт-міжнародник Герасимчук про вибори в Угорщині
10:26
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:22
Андрій Єрмак
Реформа Офісу президента: Єрмак запропонував розширити штат ОП військовими з бойовим досвідом
10:20
Українські безпілотники вночі знову атакували нафтопровід "Дружба", Угорщина каже про припинення постачання нафти
10:12
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України на Курщині: назвав їх "героями і патріотами"
10:02
Анонс
День Незалежності України
Війна за незалежність. Боротьба триває: спецетер до Дня Незалежності України на Еспресо
10:00
OPINION
Як нам вийти з війни?
09:44
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
лісові пожежі в Іспанії
Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV