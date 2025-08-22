Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький в ефірі Slawa TV, який показували на телеканалі Еспресо.

"Ми маємо справу з черговою російською провокацією і з черговим бойовим дроном, який залетів на територію Польщі. Ми мали два роки тому ракету чи понад два роки тому була ракета. Це є речі, які, по-перше, чітко нотою протесту на дипломатичному рівні ми опротестували щодо Москви. А по-друге, ми є у контакті не лише, якщо йдеться про всі структури польської держави у контексті зміцнення польської ППО, але також ми у контакті із нашими союзниками - і з українцями, і з нашими союзниками по НАТО", - розповів він.

Босацький додав, що такого роду провокації не можуть повторюватися, і ми будемо робити усе, щоби у майбутньому їм запобігати.

"Натомість якщо Росія висилатиме дрони регулярно на територію країн НАТО, то з усією впевненістю можу сказати, що НАТО буде на це спільно і міцно відповідати", - вважає він.

Заступник міністра відповів на питання про мету провокації.

"Це тестування наших спроможностей, це є намагання залякати нас. І це є намагання того, що росіяни завжди у своїй історії робили і роблять. Вони хочуть показати: "Дивіться, ви у небезпеці, допомагаєте Україні, через Польщу іде весь ланцюжок допомоги Україні чи 90 відсотків цієї допомоги для України, подумайте, бо це може бути для вас невигідно". Росіяни завжди працюють за принципом - "діли та володарюй". Тобто в такому випадку розділяй, намагайся посварити, я говорю про росіян, тобто вони намагаються посварити Польщу та Україну", - підсумував Босацький.