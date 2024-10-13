DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою

Про це свідчить інтерактивна мапа українського недержавного OSINT-проєкту DeepState.

На ній видно вихід армії РФ на ділянку автомобільного шляху Куп'янськ-Борова між селами Кругляківка та Колісниківка. Цей шлях сполучає два районні центри Харківщини: нинішній (місто Куп'янськ) та колишній (селище Борова), що мав такий статус до адміністративно-територіальної реформи 2015-2020 років, появи територіальних громад і, як наслідок, збільшення розмірів районів.

Автошлях проходить східним узбережжям річки Оскіл.

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Місце прориву й відповідного плацдарму росіян виглядає "клином" в українській лінії оборони вздовж Осколу.

За допомогою функції Time Line на сайті Deepstatemap.live можна встановити проміжок часу, витрачений росіянами на рух від утримуваного ними впродовж тривалого періоду села Піщане до траси Куп'янськ-Борова. Від початку серпня 2024 року на це у них пішло понад 2 місяці.

Що каже Генштаб ЗСУ

"Відбиті штурмові дії" противника в районі слі Колісниківка та Кругляківка на Куп'янському напрямку згадано у ранковому зведенні Генерального Штабу Зройних Сил України за неділю, 13 жовтня.