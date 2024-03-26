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Головна Війна з Росією Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
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Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя

26 березня, 2024 вiвторок
19:12
Війна з Росією ракета Нептун

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що дальність модернізованої ракети "Нептун" стала дещо більша за офіційно оголошену у 2021 році

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму був уражений захоплений росіянами у 2014 році ВДК "Костянтин Ольшанський", який вже 9 років перебував у бухті Севастополя. Це говорить про те, що ракету "Нептун" модернізували. Якщо брати версію "Нептуна" 2021 року, то було відомо, що його радіолокаційна головка самонаведення може вирізняти лише групи цілей. Тобто це класична протикорабельна ракета, яка має уражати кораблі, які перебувають у морі. Тоді можливо було запрограмувати ракету на ураження великого, маленького або середнього типу корабля", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, ракета "Нептун" змогла уразити ціль, що перебувала біля причалу в бухті Севастополя, яка є найбільш захищеним об'єктом.

"Атака, яка відбулася 24 березня по окупованому Севастополю, була комбінованою. Були використані різноманітні засоби ураження, у тому числі крилаті ракети. Одночасно вражалися різноманітні великі десантні кораблі ЧФ РФ. Було уражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". Серед цього переліку різноманітних кораблів, які зазнали атаки, є ВДК "Костянтин Ольшанський". Ми бачимо, що ракети успішно атакували різноманітні цілі. Варто зазначити, що "Нептун" зміг уразити ціль, яка перебувала біля причалу в бухті Севастополя і є найбільш захищеним об'єктом з точки зору ППО РФ. Тобто можемо говорити про те, що "Нептун" був глобально модернізований. Вочевидь, дальність модернізованої ракети "Нептун" стала дещо більшою за офіційно оголошену у 2021 році", - зауважив Катков.

  • Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури. У ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель, "Іван Хурс".
  • Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали в України у 2014 році під час анексії Криму. 
Теги:
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Новини
Крим
зброя
ЗСУ
ВПК
Військові новини
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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