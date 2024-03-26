Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму був уражений захоплений росіянами у 2014 році ВДК "Костянтин Ольшанський", який вже 9 років перебував у бухті Севастополя. Це говорить про те, що ракету "Нептун" модернізували. Якщо брати версію "Нептуна" 2021 року, то було відомо, що його радіолокаційна головка самонаведення може вирізняти лише групи цілей. Тобто це класична протикорабельна ракета, яка має уражати кораблі, які перебувають у морі. Тоді можливо було запрограмувати ракету на ураження великого, маленького або середнього типу корабля", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, ракета "Нептун" змогла уразити ціль, що перебувала біля причалу в бухті Севастополя, яка є найбільш захищеним об'єктом.

"Атака, яка відбулася 24 березня по окупованому Севастополю, була комбінованою. Були використані різноманітні засоби ураження, у тому числі крилаті ракети. Одночасно вражалися різноманітні великі десантні кораблі ЧФ РФ. Було уражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". Серед цього переліку різноманітних кораблів, які зазнали атаки, є ВДК "Костянтин Ольшанський". Ми бачимо, що ракети успішно атакували різноманітні цілі. Варто зазначити, що "Нептун" зміг уразити ціль, яка перебувала біля причалу в бухті Севастополя і є найбільш захищеним об'єктом з точки зору ППО РФ. Тобто можемо говорити про те, що "Нептун" був глобально модернізований. Вочевидь, дальність модернізованої ракети "Нептун" стала дещо більшою за офіційно оголошену у 2021 році", - зауважив Катков.