Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України

Про це він розповів в етері Еспресо

"Наше видання отримало певне підтвердження того, що Росія дійсно використовує ракети виробництва КНДР для обстрілів території України. Це вже відбувалось двічі. Одна з цих ракет впала неподалік Запоріжжя, а інша була застосована на Харківському напрямку. Зараз, наскільки я розумію, фахівцям важко достеменно встановити точний тип ракет. Втім, все свідчить про те, що це можуть бути саме ракети KN-23", - розповів Рябих.

За словами експерта, ракета KN-23 виробництва КНДР є досить серйозною зброєю ураження

"Слід зауважити, що ракет КНДР KN-23 дуже дивним чином схожа з російською ракетою "Іскандер". Збігаються вони по параметрах та габаритах. Корейці змогли дуже швидко опанувати й виробляти схожі ракети. По суті справи KN-23 дуже серйозна ракета, яка може нести бойову частину у 500 кг", - додав він.