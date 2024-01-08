Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що є певні підтвердження того, що Росія щонайменше двічі використовувала для обстрілів України ракети виробництва КНДР
Про це він розповів в етері Еспресо
"Наше видання отримало певне підтвердження того, що Росія дійсно використовує ракети виробництва КНДР для обстрілів території України. Це вже відбувалось двічі. Одна з цих ракет впала неподалік Запоріжжя, а інша була застосована на Харківському напрямку. Зараз, наскільки я розумію, фахівцям важко достеменно встановити точний тип ракет. Втім, все свідчить про те, що це можуть бути саме ракети KN-23", - розповів Рябих.
За словами експерта, ракета KN-23 виробництва КНДР є досить серйозною зброєю ураження
"Слід зауважити, що ракет КНДР KN-23 дуже дивним чином схожа з російською ракетою "Іскандер". Збігаються вони по параметрах та габаритах. Корейці змогли дуже швидко опанувати й виробляти схожі ракети. По суті справи KN-23 дуже серйозна ракета, яка може нести бойову частину у 500 кг", - додав він.
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