Defense Express: Росія намагається убезпечити свою стратегічну авіацію, переміщуючи літаки на аеродром "Оленья"

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Є кілька факторів, які спонукають росіян переміщати стратегічну авіацію на віддалені аеродроми. В Росії є кілька основних аеродромів стратегічної авіації. Зокрема, один аеродром на сході Росії - "Енгельс" та "Оленья" (на Кольському півострові, - ред.). Українські ракети вже долітали на аеродром "Енгельс", - розповів Рябих.

За словами експерта, переміщення авіації на аеродром "Оленья" свідчить про успішний результат ударів ЗСУ по летовищах в Росії

"Аеродром "Оленья" залишається єдиним летовищем, де окупанти можуть убезпечити свою стратегічну авіацію. Тому переміщення літаків стратегічної авіації на цей аеродром може бути викликане тим, що вони побоюються втратити й без того дефіцитну авіацію, яку росіяни вже не можуть виготовляти. З іншого боку, переміщення літаків на аеродром "Оленья" стало результатом ударів ЗСУ по аеродромах у Краснодарському краї та в тимчасово окупованому Криму. Тому цілком ймовірно, що росіяни отримали якусь інформацію щодо планів ЗСУ завдавати ударів по тому ж аеродрому "Енгельс", - додав він.

19 травня у Defense Express із посиланням на супутникові знімки повідомили, що станом на 15 травня 2024 року на аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ зафіксували 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 13 Ту-22М3



