Демократи у конгресі пообіцяли підтримати законопроєкт про допомогу Україні

Про це заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, в суботу палата проведе серію голосувань щодо пакета допомоги, а сенат прийме його на розгляд наступного тижня.

"Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що законопроєкт про національну безпеку вийде на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це американський пакет зовнішньої допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки", - заявив лідер демократів у палаті представників Хакім Джеффріс.

Варто зауважити, що спікеру Джонсону для схвалення плану допомоги знадобляться голоси демократів. Це пов'язано з тим, що ультраконсерватори в палаті представників раніше заявили, що голосуватимуть проти процедурного заходу, щоб почати його обговорення.