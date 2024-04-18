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Демократи у конгресі пообіцяли підтримати законопроєкт про допомогу Україні

18 квітня, 2024 четвер
22:27
Війна з Росією конгрес США

Демократи у конгресі пообіцяли підтримати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, голосування за які має відбутися 20 квітня

Про це заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, в суботу палата проведе серію голосувань щодо пакета допомоги, а сенат прийме його на розгляд наступного тижня.

"Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що законопроєкт про національну безпеку вийде на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це американський пакет зовнішньої допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки", - заявив лідер демократів у палаті представників Хакім Джеффріс.

Варто зауважити, що спікеру Джонсону для схвалення плану допомоги знадобляться голоси демократів. Це пов'язано з тим, що ультраконсерватори в палаті представників раніше заявили, що голосуватимуть проти процедурного заходу, щоб почати його обговорення.

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
  • Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.
  • Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
  • Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.

Теги:
США
допомога Україні
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