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"День роздумів забирає життя людей": Зеленський про уповільнення допомоги й прийняття рішень партнерами

1 червня, 2024 субота
15:00
Війна з Росією Володимир Зеленський

Щоб зрозуміти ціну, яку платять українці, потрібна не лише політична воля, а й глибше розуміння наслідків

Зміст

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю The Guardian.

Він наголосив, що ще зарано списувати Україну з рахунків, і що він залишається позитивним, попри всі свої розчарування.

"Я зовсім не в розпачі... Я не відчуваю себе на тонучому кораблі, який йде на дно. Ми не кричимо "врятуйте нас", - зазначив президент.

Однак Зеленський закликає союзників до більшої терміновості, акцентуючи на активізації наступу російської армії, зокрема на Харківщині.

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За кілька годин після інтерв’ю адміністрація США дозволила Україні використовувати деяку зброю США по цілях у прикордонних з Росією районах навколо Харкова.

"Цей дозвіл, можливо, був би кориснішим три тижні тому, коли українська розвідка вперше помітила, як російські війська збираються біля кордону, готуючись до штурму. Відчуття того, що рішення приймаються задовго до того, як вони були потрібні Україні, було повторюваним мотивом розробки західної політики протягом останніх двох років, і це викликало велике розчарування", - пише видання.

Зеленський наголосив, що українці мають зовсім інше ставлення до часу: "Ми відчуваємо цю ціну болісніше, ніж у країнах-партнерах, тому що в їхніх родинах ніхто не загинув. І дякую Богу за це. Але ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийде у твій дім, на твою вулицю. Твоєму другові, тому, з ким ти навчався, або тому, кого ти знав, або тому, кого ти любив".

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Журналісти The Guardian пишуть, що Зеленський вже має тривалий досвід спроб оживити реальність війни для іноземних бюрократів, які слідкують за нею на картах або в новинах.

"Іноді, щоб зрозуміти ціну, яку ми платимо, потрібна не лише політична воля, а й глибше розуміння наслідків. Ви повинні розуміти, що день роздумів, день прийняття рішень, день діалогів… забирає життя людей. Ви кажете, що час – це гроші. Для нас час – це наше життя", – сказав президент.

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
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