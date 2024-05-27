Україна зможе використовувати західну зброю проти росіян на їхній території, - співзасновник УЦБС Жмайло

Про це розповів співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"Шведи прямо заявили, що Україна має позбутися усіх штучних обмежень. Адже згідно норм міжнародного права, правил і звичаїв війни, країна яка обороняється, може цілком законно і легітимно бити по військових об'єктах на території держави-агресора. Допомога ще тільки надходить, її недостатньо. Навіть обіцянки в допомозі, яка планувалася минулого року перед контрнаступальними діями, повністю невиконані. Я певен, що це питання часу, якого нам, на жаль, бракує. Ми стовідсотково отримаємо дозвіл бити по території РФ, чи то публічний, чи ні. Але по суті ми зможемо використовувати західну зброю проти росіян на їхній території", - повідомив він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже ще раніше говорила, що деякі країни дали дозвіл бити своєю зброєю по території Російської Федерації: "Окрім британців і шведів в цьому списку є Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який закликав зняти всі обмеження, голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж і навіть спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон". Чим більше буде таких заяв, тим швидше ми отримаємо дозвіл на використання зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ, каже Жмайло.

В союзників не так багато варіантів, щоб Україна змогла зараз вистояти, вважає співзасновник УЦБС.

"Ті об'єми допомоги, які виділяються, явно недостатні для забезпечення усіх потреб фронту. Піврічне голодування Сил оборони по західному озброєнні призвело до того, що росіяни вторглися на Харківщину, тиснуть по всій лінії фронту. Для того, щоб цей запал росіян хоч якось збити, потрібні нові дії", - додав він.