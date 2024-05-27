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Україна зможе використовувати західну зброю проти росіян на їхній території, - співзасновник УЦБС Жмайло

27 травня, 2024 понедiлок
20:45
Війна з Росією ракета ATACMS

Україна стовідсотково отримає дозвіл бити західною зброєю по території Російської Федерації. В союзників не так багато варіантів

Зміст

Про це розповів співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"Шведи прямо заявили, що Україна має позбутися усіх штучних обмежень. Адже згідно норм міжнародного права, правил і звичаїв війни, країна яка обороняється, може цілком законно і легітимно бити по військових об'єктах на території держави-агресора. Допомога ще тільки надходить, її недостатньо. Навіть обіцянки в допомозі, яка планувалася минулого року перед контрнаступальними діями, повністю невиконані. Я певен, що це питання часу, якого нам, на жаль, бракує. Ми стовідсотково отримаємо дозвіл бити по території РФ, чи то публічний, чи ні. Але по суті ми зможемо використовувати західну зброю проти росіян на їхній території", - повідомив він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже ще раніше говорила, що деякі країни дали дозвіл бити своєю зброєю по території Російської Федерації: "Окрім британців і шведів в цьому списку є Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який закликав зняти всі обмеження, голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж і навіть спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон". Чим більше буде таких заяв, тим швидше ми отримаємо дозвіл на використання зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ, каже Жмайло.

В союзників не так багато варіантів, щоб Україна змогла зараз вистояти, вважає співзасновник УЦБС.

"Ті об'єми допомоги, які виділяються, явно недостатні для забезпечення усіх потреб фронту. Піврічне голодування Сил оборони по західному озброєнні призвело до того, що росіяни вторглися на Харківщину, тиснуть по всій лінії фронту. Для того, щоб цей запал росіян хоч якось збити, потрібні нові дії", - додав він.

  • 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

  • Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.

  • Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

  • Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.

  • 22 травня група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.

  • 23 травня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.

  • 25 травня голова комітету бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю.

  • 26 травня народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.

  • Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб "це стало великою війною".

  • 27 травня Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання Україною зброї партнерів для ударів по території РФ після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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