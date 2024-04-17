Держдеп запевнив, що США не вступатимуть навіть в непрямий збройний конфлікт із Росією

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він наголосив, що США не перебуває у збройному військовому конфлікті з Росією, а присутність американських літаків в небі над Україною для реагування на удари Росії означало б саме таке протистояння.

"Ми не збираємося втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією. Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти", - заявив Міллер.

За його словами, конфлікт між США і РФ означав би загрозу початку Третьої світової війни.

"Однак, ми повністю віддані (підтримці – ред.) оборони України",- зауважив він.

Речник запевнив, що адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України.

"І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів", - заявив Міллер, нагадавши, що в Палаті представників перебуває законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки США, який дозволив би надати Україні більше озброєнь, у тому числі систем ППО.

"І ми сподіваємося, що він буде прийнятий", - резюмував представник Держдепу.