"Дії виходять за межі легітимних медіа": голова МЗС Канади Жолі засудила російську пропагандистську телекомпанію RT

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

"Разом із партнерами Канада рішуче засуджує діяльність російського державного медіа RT - раніше відомого під назвою Russia Today, - спрямованої на зменшення західної підтримки України, вплив на вибори у західних і незахідних державах, а також підрив підтримки й відданості заснованому на правилах міжнародному порядку й повʼязаним із ним інституціям", - сказала вона.

За даними канадської розвідки, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, RT стала активно залученою до глобальних зусиль РФ з поширення дезінформації та впливу, "діючи як продовження розвідувальних служб Росії та застосовуючи підтримуваний державою кібернетичний злам, психологічні й інформаційні операції, прихований вплив та організовуючи військові закупівлі", розповіла Жолі.

"Серед зусиль RT: рекрутинг західних політичних коментаторів й лідерів думок, в тому числі канадців, переважно задля використання їх для створення й поширення контенту, який ставить під сумнів і зменшує громадську та політичну підтримку заходом України", - зауважила міністерка.

Жолі висловила глибоке занепокоєння через "придбання й застосування RT інших проросійських ресурсів, в тому числі кібернетичних, які раніше уже проводили інформаційні операції та спричиняли кіберінциденти, зокрема на обʼєктах канадської критичної інфраструктури".

"Ці ворожі дії виходять далеко за межі легітимних медіаорганізацій і суперечать будь-яким загальноприйнятним кодексам журналістських стандартів, практик й етики. Осудливі дії RT чиняться приховано, що явно демонструє брак прозорості перед громадськістю й державами, у яких RT веде діяльність", - наголосила очільниця МЗС Канади.

Вона підкреслила, що "викриваючи діяльність RT та її звʼязки із Кремлем, Канада відверто дає Росії зрозуміти, що не толеруватиме жодних зусиль, спрямованих на втручання у внутрішні справи країни та не стоятиме осторонь у разі втручань у справи інших суверенних держав".

"Канада рішуче підтримує своїх союзників супроти глобальних намагань Росії підірвати суверенітет й демократичні процеси. Канада й союзники продовжать протистояти російській агресії та підривній діяльності. Канада не толеруватиме жодного іноземного втручання на своїй території й продовжить викривати й протидіяти цим намаганням", - резюмувала Жолі.