"Дії виходять за межі легітимних медіа": голова МЗС Канади Жолі засудила російську пропагандистську телекомпанію RT
Канада засудила діяльність російського державного медіа RT (Russia Today), спрямованої на зменшення західної підтримки України, вплив на вибори у західних і незахідних державах та підрив міжнародного порядку
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.
"Разом із партнерами Канада рішуче засуджує діяльність російського державного медіа RT - раніше відомого під назвою Russia Today, - спрямованої на зменшення західної підтримки України, вплив на вибори у західних і незахідних державах, а також підрив підтримки й відданості заснованому на правилах міжнародному порядку й повʼязаним із ним інституціям", - сказала вона.
За даними канадської розвідки, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, RT стала активно залученою до глобальних зусиль РФ з поширення дезінформації та впливу, "діючи як продовження розвідувальних служб Росії та застосовуючи підтримуваний державою кібернетичний злам, психологічні й інформаційні операції, прихований вплив та організовуючи військові закупівлі", розповіла Жолі.
"Серед зусиль RT: рекрутинг західних політичних коментаторів й лідерів думок, в тому числі канадців, переважно задля використання їх для створення й поширення контенту, який ставить під сумнів і зменшує громадську та політичну підтримку заходом України", - зауважила міністерка.
Жолі висловила глибоке занепокоєння через "придбання й застосування RT інших проросійських ресурсів, в тому числі кібернетичних, які раніше уже проводили інформаційні операції та спричиняли кіберінциденти, зокрема на обʼєктах канадської критичної інфраструктури".
"Ці ворожі дії виходять далеко за межі легітимних медіаорганізацій і суперечать будь-яким загальноприйнятним кодексам журналістських стандартів, практик й етики. Осудливі дії RT чиняться приховано, що явно демонструє брак прозорості перед громадськістю й державами, у яких RT веде діяльність", - наголосила очільниця МЗС Канади.
Вона підкреслила, що "викриваючи діяльність RT та її звʼязки із Кремлем, Канада відверто дає Росії зрозуміти, що не толеруватиме жодних зусиль, спрямованих на втручання у внутрішні справи країни та не стоятиме осторонь у разі втручань у справи інших суверенних держав".
"Канада рішуче підтримує своїх союзників супроти глобальних намагань Росії підірвати суверенітет й демократичні процеси. Канада й союзники продовжать протистояти російській агресії та підривній діяльності. Канада не толеруватиме жодного іноземного втручання на своїй території й продовжить викривати й протидіяти цим намаганням", - резюмувала Жолі.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати і поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
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