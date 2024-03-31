"Для нас це дуже вигідно": Буданов пояснив користь від рейдів російських добровольців для ЗСУ

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм стане легше просуватися далі і досягати своєї мети", - зазначив він.

За його словами, коли окупаційні війська почнуть відступати на фронті, російські добровольчі підрозділи "зроблять свою справу".

"Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, - ред.) прикордонних рубежів", - пояснив Буданов.

Він також вважає, що наразі російські добровольчі підрозділи не зможуть зі зброєю дійти до Москви.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

16 березня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.