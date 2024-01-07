До березня місяця росіяни триматимуть ініціативу на фронті, - військовий експерт Ступак
Російська армія буде намагатися прорвати фронт до березня 2024 року
Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".
"Думаю, до березня місяця росіяни будуть тримати ініціативу на фронті та намагатимуться його прорвати. Наступ на Харків це плітки, а от у Харківській області дійсно є російське угруповання і танкова армія. Теоретично, окупанти зберігають боєздатність і можуть спробувати прорвати Куп'янськ - Лиман. Але українське військове командування будує декілька ліній укріплень", - зазначив він.
Великою перспективою для України є Херсонська область, але все залежить від багатьох факторів, повідомив Ступак.
"Поки що наша перевага є саме в повітрі, завдяки безпілотникам. Після втрати 5 портів буквально за 48 годин в минулому році, російська авіація там зараз присутня дуже мінімально", - зауважив він.
Сьогодні українська армія може тримати росіян на відстані, відбивати ворожі атаки, м'ясні штурми. Однак, сил для просування в України немає, сказав військовий експерт.
"Ми можемо стримувати росіян, але не наступати. Повсюди ми змушені економити боєприпаси. Артилерія працює мінімально, наскільки це можливо", - додав він.
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Денис Попович, військовий оглядач, зазначив, що вороже угруповання військ з Бєлгорода нараховує близько 12 тис. особового складу, менш як 100 танків, понад 300 різних артилерійських систем – цього всього абсолютно недостатньо, аби штурмувати місто-мільйонник Харків.
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