До березня місяця росіяни триматимуть ініціативу на фронті, - військовий експерт Ступак

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, до березня місяця росіяни будуть тримати ініціативу на фронті та намагатимуться його прорвати. Наступ на Харків це плітки, а от у Харківській області дійсно є російське угруповання і танкова армія. Теоретично, окупанти зберігають боєздатність і можуть спробувати прорвати Куп'янськ - Лиман. Але українське військове командування будує декілька ліній укріплень", - зазначив він.

Великою перспективою для України є Херсонська область, але все залежить від багатьох факторів, повідомив Ступак.

"Поки що наша перевага є саме в повітрі, завдяки безпілотникам. Після втрати 5 портів буквально за 48 годин в минулому році, російська авіація там зараз присутня дуже мінімально", - зауважив він.

Сьогодні українська армія може тримати росіян на відстані, відбивати ворожі атаки, м'ясні штурми. Однак, сил для просування в України немає, сказав військовий експерт.

"Ми можемо стримувати росіян, але не наступати. Повсюди ми змушені економити боєприпаси. Артилерія працює мінімально, наскільки це можливо", - додав він.