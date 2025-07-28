До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, член громадської ради при Державіаслужбі.

"Ворог з весни цього року активізував роботу заводу з виробництва "шахедів" в Алабузі. Супутникові знімки демонструють будівництво значної кількості об’єктів інфраструктури, а це щонайменше 100 гуртожитків та збільшення кількості виробничих корпусів. Щодо будівництва гуртожитків, то можна сказати, що там буде проживати до 40 тис. осіб. Тобто йде мова про те, що з одного боку Росія намагається масштабувати виробництво, а з іншої – ресурсів в Алабузі вже немає, в першу чергу людських. І це вимагає від Росії створювати гуртожитки, щоб залучати додаткових людей, які будуть готові туди переїхати та працювати на цих підприємствах", - прокоментував Богдан Долінце.

За його словами, Росія заявляє про свої бажання масштабувати в кілька разів виробництва, що вже існують, тобто до 8 тис. БПЛА до кінця року, щоб мати можливість здійснювати максимальні атаки до 2 тис. безпілотників щоночі. Але ворогу потрібно для цього накопичувати їх від 3 до 5 днів.

"Щоб забезпечувати такі атаки, противнику потрібно буде за одну ніч здійснювати протягом години запуск не менше 120-130 безпілотників, а це в три рази більше, ніж спроможності ворога на сьогодні. Бачимо, що середня інтенсивність зараз складає від 40 до 60 БПЛА. Відповідно, йдеться про будівництво додаткових пускових майданчиків та збільшення кількості розрахунків. Будівництво в Алабузі нових виробничих потужностей буде відбуватися чергами. Спочатку з'являться ті цехи, які дозволять розширити можливості по виробництву", - зауважив авіаексперт.

На його думку, до осені відбудеться певний стрибок виробництва безпілотників, а потім зростання скоротиться.

"В середньому Росія здійснює збільшення об'єму виробництва десь на 400-500 одиниць БПЛА на місяць. Щодо темпів масштабування виробництва до осені, то РФ може вийти на цифри від 2700 безпілотників типу "шахед" та "гербер", які виготовляють на цьому заводі, до щонайменше 3500-4000 та десь така ж співмірна кількість дронів-обманок, які також виготовляються на заводі в Алабузі", - резюмував Долінце.